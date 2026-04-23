La policía francesa abate a hombre armado con cuchillo en control de tráfico en Marsella

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París, 23 abr (EFE).- Un hombre armado con un cuchillo murió en la tarde de este jueves por los disparos de agentes de la policía municipal en Marsella durante un control de tráfico, informó el Ayuntamiento de la ciudad portuaria del sur de Francia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas locales (16:30 GNT) en el distrito 11 de la ciudad mediterránea francesa, durante un control de tráfico, precisó el consistorio confirmando una información avanzada por la radio RTL.

El individuo salió de su vehículo portando un arma blanca y se dirigió rápidamente hacia los agentes, que abrieron fuego ante la amenaza, según el Ayuntamiento de la segunda ciudad de Francia.

Los agentes implicados están «extremadamente afectados» por lo ocurrido y necesitaron apoyo psicológico, añadió el consistorio.

El atacante es la única víctima mortal del suceso, en el que no se registraron heridos. EFE

cat/av