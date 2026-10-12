La prensa extranjera denuncia trabas de Israel a la entrada de periodistas

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Jerusalén, 12 oct (EFE).- La Asociación de la Prensa Extranjera de (FPA, en inglés) denunció este lunes que Israel ha denegado la entrada a periodistas extranjeros y reclamó al Gobierno de Benjamín Netanyahu que ponga fin a esta práctica, que considera incompatible con la libertad de prensa.

La asociación señala que un periodista británico fue detenido este domingo a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv y amenazado con la deportación después de que se le denegara inicialmente la entrada en el país, según afirma en un comunicado.

El periodista pudo finalmente entrar en Israel tras gestiones realizadas por distintas partes, aunque la FPA advirtió de que otros profesionales de los medios no han tenido la misma suerte.

El propio periodista, Secunder Kermani, que trabaja para el canal de noticias 4 británico, informó en su cuenta de X de que había viajado a Israel para cubrir las elecciones generales del 27 de octubre y que en un primer momento las autoridades israelíes le habían denegado la entrada.

La FPA instó al Gobierno israelí a poner fin «de inmediato» a estas prácticas y recordó que son incompatibles con el compromiso de respetar la libertad de prensa que Israel «manifiesta reiteradamente».

El Gobierno israelí informó el domingo de que había denegado el visado de trabajo a una periodista alemana que quería instalarse en Israel para trabajar como corresponsal para el medio germano Taz, alegando que había abogado en sus artículos por imponer sanciones internacionales a Israel.

Además de este caso, Israel ha informado este 2026 de al menos otros tres csos de denegación de entrada de periodistas extranjeros al país. Dos de ellos fueron expulsados una vez habían llegado al país.

En enero, expulsó a un periodista italiano cuando intentó entrar al país por tierra desde Jordania, tras haberle denegado el visado digital; en abril comunicó que le había denegado el visado a una informadora española, y en junio expulsó a una periodista francesa a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv. EFE

mt/rcf

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