La Presidencia de Perú condena «enérgicamente los actos violentos» contra Noboa

2 minutos

Lima, 7 oct (EFE).- La Presidencia de Perú condenó este martes «enérgicamente» el ataque al vehículo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ocurrido cuando trató de atravesar uno de los bloqueos de carreteras que mantienen manifestantes contra su Gobierno, lo que fue denunciado por el Ejecutivo ecuatoriano como un «intento de asesinato».

«El Perú condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados hoy en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, los cuales son inaceptables en un orden democrático e incompatibles con el ejercicio de los derechos ciudadanos», señaló un mensaje publicado en la cuenta de la Presidencia en la red social X.

El ataque ocurrió durante la tarde de este martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, un grupo de indígenas de la zona que bloqueaba una de las carreteras de la provincia apedreó la caravana en la que se trasladaba el mandatario, lo que causó destrozos en los vehículos, que quedaron algunos con vidrios rotos y abolladuras.

Tras el ataque, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto intento de asesinato contra el gobernante, al señalar que el vehículo presidencial recibió incluso un impacto de bala, algo que no alcanza a apreciarse en las imágenes difundidas por la misma Presidencia.

Noboa salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto, y posteriormente, dijo la ministra, ha seguido cumpliendo su agenda «con normalidad». Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a «quedar en la impunidad».

Ecuador lleva dieciséis días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, que elevó su precio de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros). EFE

dub-fgg/jrh