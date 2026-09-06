La presidenta de la CE llega a Groenlandia para reafirmar su apoyo a la isla

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Berlín, 6 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, llegó este domingo a Nuuk, la capital groenlandesa, donde se reunirá entre hoy y el lunes con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, para demostrar el compromiso de Europa con el Ártico y su seguridad ante las aspiraciones anexionistas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según los medios groenlandeses KNR y Sermitsiaq, la jefa del Ejecutivo comunitario fue recibida en el aeropuerto por Frederiksen y Nielsen. También está previsto que se sume este domingo el primer ministro de las Islas Feroe, Beinir Johannesen.

La última vez que la presidenta de CE estuvo en Nuuk fue en marzo de 2024, cuando Múte B. Egede era presidente de Groenlandia.

Durante aquella visita inauguró una nueva oficina de la Unión Europea (UE) en la capital groenlandesa y firmó dos acuerdos de cooperación por un valor de casi 94 millones de euros, que permitían efectuar inversiones en educación y formación en la isla y apoyar la transición hacia energías limpias.

Desde entonces, la situación de Groenlandia, territorio autónomo danés, ha cambiado, especialmente a raíz de las reiteradas aspiraciones anexionistas expresadas por Trump, la última vez en julio pasado en los márgenes de la cumbre de la OTAN.

Entonces dijo que Groenlandia era «muy importante» para Estados Unidos, pero «no para Dinamarca», y reiteró que Washington «necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos», pues en su opinión cerca de la isla ártica operan barcos y submarinos rusos y chinos, aunque tanto Dinamarca como Nuuk lo han negado.

Las tensiones en torno a las aspiraciones de Trump ya se extendieron a lo largo de 2025 y sólo se disiparon parcialmente en enero pasado cuando el presidente estadounidense llegó en Davos (Suiza) a un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para reforzar la seguridad en el Ártico.

A raíz de este preacuerdo se creó un grupo de trabajo formado por representantes estadounidenses, groenlandeses y daneses que debe encontrar soluciones a los intereses de seguridad de Estados Unidos hasta finales de año.

En paralelo, la UE está revisando su política para el Ártico con el fin de garantizar que esté preparada para responder a los acontecimientos actuales y futuros.

Von der Leyen prevé durante su visita anunciar un mayor apoyo financiero para Groenlandia, según adelantó el miércoles el ministro de Exteriores de la isla, Múte B. Egede.

Según el Financial Times, se trataría de 200 millones de euros.

El primer día de la visita Von der Leyen visitará en barco la capa de hielo de Groenlandia junto con Nielsen y Frederiksen, en tanto que el lunes los tres dirigentes pondrán en marcha el proyecto de conectividad por satélite reforzada para Groenlandia en las instalaciones de Tusass.

También firmarán una declaración conjunta renovada de la UE, el Gobierno de Groenlandia y el Gobierno de Dinamarca sobre las relaciones entre el bloque y la isla. EFE

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