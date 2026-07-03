La producción cafetera de Colombia crece un 43 % en junio aunque persiste baja exportación

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Bogotá, 3 jul (EFE).- La producción cafetera de Colombia creció un 43 % en junio de este año respecto al mismo mes de 2025, aunque persiste un descenso en las exportaciones de este grano, informó este viernes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

La producción de café en junio alcanzó los 1,30 millones de sacos, de 60 kilogramos, mientras que en el mismo mes de 2025 fue de 909.000 sacos.

Este crecimiento también se evidenció en el segundo trimestre de este año, comprendido entre abril y junio, ya que la producción cafetera alcanzó los 3,06 millones de sacos, frente a los 2,43 millones de bolsas registradas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 26 %.

En los últimos seis meses, la producción de este grano alcanzó los 5,58 millones de sacos, mientras que en el mismo periodo del año pasado fue de 6,21 millones de bolsas, una disminución del 10%.

«Este comportamiento refleja los retrasos observados en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que afectó amplias zonas cafeteras del país», explicó Bahamón respecto a la caída de la producción cafetera de los meses pasados.

Baja exportación

La menor disponibilidad de café afectó las exportaciones de este grano durante el primer semestre de 2026, ya que alcanzaron los 5,23 millones de sacos, una disminución del 18 % frente al mismo periodo del año anterior.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) detalló que las importaciones del grano para abastecer el mercado interno en el último año sumaron 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo local fue de 2,31 millones de bolsas.

«La principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador», aseguró Bahamón.

Colombia es el tercer productor mundial de café, por detrás de Brasil y Vietnam, y el número uno en café arábigo suave. El grano es desde hace un siglo un cultivo emblemático de Colombia, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país. EFE

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