La producción de acero en Argentina crece el 4,6 % en octubre

2 minutos

Buenos Aires, 27 nov (EFE).- La producción de acero crudo en Argentina alcanzó las 376.200 toneladas en octubre pasado, lo que supuso un alza del 4,6 % en comparación con septiembre, según datos sectoriales difundidos este jueves.

De acuerdo con un informe de la Cámara Argentina del Acero, en el décimo mes del año la producción de la aleación registró un crecimiento interanual del 3,8 %.

En tanto, la producción de hierro primario fue en octubre de 214.500 toneladas, con un avance de un 3,4 % con respecto a septiembre, pero con una caída del 22,4 % en la comparación con igual mes de 2024.

Por su parte, la producción de laminados en caliente subió el 7,8 % respecto a septiembre último, hasta las 338.200 toneladas, aunque el volumen implicó un ascenso de tan solo el 0,4 % en comparación con octubre de 2024.

Al analizar la demanda según los diversos sectores económicos, el informe observa que el sector de la construcción «continúa aún con baja actividad», mientras que en el sector automotriz «la producción nacional de octubre registró una suba del 0,2 % respecto de septiembre y un descenso del 9,9% con relación a igual mes del año pasado».

«El sector de maquinaria e implementos agrícolas continúa con buena expectativa para la cosecha de trigo y para la siembra de soja y maíz. Mejoran las exportaciones acumuladas del año respecto al 2024. Continúa la preocupación por las importaciones de piezas y equipos nuevos y usados», observa el informe.

En los sectores vinculados al consumo masivo como electrodomésticos y envases de hojalata, «la producción local se ve impactada por el incremento en la importación de productos terminados», añade el reporte. EFE

nk/enb