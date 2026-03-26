La producción de acero en Argentina se derrumba el 22,5 % en febrero de 2026

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Buenos Aires, 26 mar (EFE).- La producción de acero crudo en Argentina totalizó 272.200 toneladas en febrero pasado, lo que supuso una caída del 22,5 % en comparación con enero último, según datos sectoriales difundidos este jueves.

De acuerdo con un informe de la Cámara Argentina del Acero, en el segundo mes del año la producción de la aleación registró un descenso interanual del 14 %.

Por su parte, la producción de laminados en caliente se desplomó un 46,3 % respecto a enero último, hasta las 148.500 toneladas, volumen que implicó además un descenso del 8,3 % en comparación con febrero de 2025.

En tanto, la producción de laminados en frío fue en febrero de 49.300 toneladas, con un derrumbe del 52,3 % en comparación con enero pasado y un alza del 6,4 % en términos interanuales.

La Cámara del Acero indicó que, si bien Argentina «continúa avanzando en un proceso de estabilización macroeconómica», «la demanda interna aún se mantiene debilitada y la creciente presión de las importaciones -en un contexto impositivo que desalienta la agregación de valor local-, junto con la competencia desleal proveniente de China, generan un impacto significativo sobre la industria».

«En este escenario, el sector siderúrgico continúa operando en niveles de actividad que se mantienen por debajo de su potencial histórico», añadió la entidad empresarial en su informe. EFE

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