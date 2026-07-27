La Ribeira Sacra gallega se queda por ahora sin entrar en el Patrimonio Mundial de Unesco

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(Actualiza con más detalles de la sesión)

Tokio, 27 jul (EFE).- La Unesco decidió este lunes devolver la candidatura a Patrimonio Mundial del paisaje acuático de la Ribeira Sacra, en Galicia, con el fin de que las autoridades españolas reformulen la justificación de esta inscripción bajo los criterios necesarios.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura tomó esta decisión durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán, después de que dos tercios de los miembros acabaran decantándose por esta opción tras horas de debate.

Tras la decisión, el delegado permanente de España ante la Unesco, Miquel Iceta, alertó sobre «dos riesgos inquietantes que se derivan de este proceso»: una toma de decisiones basada en informes erróneos y claras insuficiencias en la relación y el diálogo entre Estados y órganos asesores.

Durante su intervención, Iceta aprovechó la ocasión para agradecer a los miembros del comité su esfuerzo en comprender las razones de las autoridades españolas y gallegas y alcanzar un amplio consenso al final de la jornada. También agregó que «España sigue más que nunca comprometida» con el papel de la comunidad como guardiana del patrimonio.

La evaluación estaba programada para la sesión matutina de la asamblea (10:00 hora local, 3:00 hora peninsular española), pero la candidatura dividió al comité al generar un intenso debate que obligó a posponer la decisión a la sesión de la tarde (15:00 hora local, 8:00 hora peninsular española) para llevar a cabo consultas internas de cara a un punto en común.

En la sesión matutina, seis países, entre ellos Perú y Bangladés, votaron inicialmente a favor de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, cinco propusieron aplazar la evaluación y otros cuatro plantearon devolver la candidatura.

Tras el grupo de trabajo, en el que no alcanzaron consenso alguno, Perú abandonó su postura y propuso una enmienda de remisión del expediente, a pesar de que consideraron que la candidatura cumplía con los requisitos, iniciativa a la que finalmente se sumaron todos los países menos Suiza y Chequia.

Algunos miembros, como Líbano, cuestionaron que la propuesta de «diferimiento» (planteamiento que apoyaron Suiza y Chequia) podía conducir a una situación sin salida entre el Estado parte y el órgano asesor. «Tememos que esto lleve a un verdadero problema de bloqueo», manifestó el delegado libanés.

En este sentido, otros países que compartieron esta opinión, como Granada o Senegal, alentaron a España y al órgano asesor a trabajar juntos para «colmar las lagunas identificadas» y obtener un «resultado positivo» que derive a un consenso en la próxima reunión.

El texto adoptado finalmente devuelva a España la candidatura del paisaje cultural para que presente con mayor detalle los principales atributos del bien en cuestión, continuar la documentación de los elementos hidráulicos y profundizar en la presentación de la evolución histórica del paisaje.

Asimismo, el documento solicita que el Estado parte invite a una misión de asesoría para apoyar el trabajo sobre información adicional antes de la revisión de la candidatura, de conformidad con las directrices operativas.

La división del comité tuvo lugar después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), asesor oficial del organismo, aconsejara no inscribir a la Ribeira Sacra gallega por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y considerar que no cumple de forma suficiente con los criterios de integridad y autenticidad.

La Ribeira Sacra, único lugar de España que aspiraba a convertirse en Patrimonio de la Humanidad en esta cita en Corea del Sur, comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, localizadas en el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense, y fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018. EFE

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(foto)(vídeo)(audio)