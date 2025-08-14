La sede del partido gobernante de Serbia en Novi Sad es atacada durante protestas

Skopie, 14 ago (EFE).- La sede del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS) en la ciudad de Novi Sad fue atacada en la noche de este jueves por desconocidos, mientras en la ciudad se adelantaba una nueva jornada de protestas antigubernamentales.

Según informó la emisora TV N1, los asaltantes rompieron las ventanas y puertas de las oficinas del citado partido que, cofundado por el actual presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, está en el poder desde 2012.

Previamente, las cámaras de seguridad del exterior del edificio habían sido rociadas con pintura.

Con los rostros cubiertos con mascarillas y pañuelos, los atacantes vandalizaron la sede del SNS y sacaron a la calle sillas, agua y cartones de huevos, afirmó el portal nezavisne.com.

Las masivas protestas antigubernamentales, que comenzaron en noviembre de 2024 por la muerte de 16 personas en un accidente en la estación de trenes de Novis Sad, se han intensificado en las últimas semanas y, tras los enfrentamientos violentos de la víspera, se extendieron hoy a treinta ciudades de Serbia.

Los medios locales informan de manifestaciones ciudadanas en Belgrado, Novi Sad, Vrbas, Kragujevac y otras ciudades, en las que participan muchos estudiantes y otros activistas de la sociedad civil, frente a quienes se han formado ‘contramanifestaciones’ en algunos lugares, integradas por partidarios del SNS.

En Belgrado, los manifestantes se congregaron cerca de la sede del Estado Mayor y frente al Municipio de Nuevo Belgrado, mientras que simpatizantes del SNS se reunieron a poca distancia, delante de las oficinas belgradenses del SNS, indica la agencia local Tanjug.

La Gendarmería ha desplegado un cordón formado por agentes del orden para impedir enfrentamientos directos de ambos grupos.

En la noche anterior, numerosos ciudadanos y dieciséis policías resultaron heridos durante las protestas, que habían sido convocadas, bajo el lema ‘Serbia, despierta’, en varias ciudades del país para protestar por la violencia contra del día anterior contra los manifestantes en la pequeña ciudad de Vrbas, en el norte del país, perpetrada por supuestos simpatizantes del SNS enmascarados.

Serbia completa ya nueve meses de enfrentamientos y protestas masivas antigubernamentales, en las que los ciudadanos exigen elecciones parlamentarias anticipadas, al considerar al Gobierno como corrupto y autocrático. EFE

