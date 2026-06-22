La segunda vuelta electoral en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %

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Bogotá, 21 jun (EFE).- La segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %, después de que más de 26,3 millones de personas votaran en una elección que ganó por estrecho margen el ultraderechista Abelardo de la Espriella que logró 12,9 millones de votos (49,66 %), según datos preliminares.

La cifra fue confirmada por la Registraduría Nacional (autoridad electoral) que con el 99,98 % de las mesas informadas en el preconteo también da al candidato izquierdista Iván Cepeda 12,7 millones de votos (48,70 %).

Los votos en blanco fueron 426.788, equivalentes al 1,63 %; mientras que no fueron marcadas 29.498 papeletas (0,11 %), y los nulos sumaron 220.761, que corresponden al 0,83 %.

La suma de los votos nulos y no marcados equivale al 0,94 %, que es casi la diferencia que De la Espriella saca a Cepeda.

«A toda la ciudadanía gracias por la tarea que hicieron. A todas las instituciones gracias por la manera como articulamos este trabajo para lograr una jornada electoral histórica, con niveles de participación que nunca se habían registrado en nuestro país», dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, en Bogotá.

Históricamente en Colombia los niveles de participación electoral suelen situarse entre el 50 % y el 55 % por lo que las elecciones de este domingo marcan un hito en ese sentido, así como en el estrecho margen entre De la Espriella y Cepeda cuyo resultado oficial tendrá que ser ratificado por el escrutinio.

«Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana», afirmó Cepeda, al reconocer el resultado preliminar en una declaración ante sus seguidores en Bogotá.

En cuanto a las regiones, departamentos como Cundinamarca destacan como una de las zonas con los porcentajes más altos de participación con un 73,45 %, mientras que Bogotá registra un 70,65 %. También tuvieron alta votación Santander (68,96 %), Antioquia (62,93 %) y Valle del Cauca (61,38 %). EFE

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