La selección de fútbol de Irán llegará el domingo a México

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El equipo de fútbol de Irán llegará el domingo de madrugada a México para instalarse en su campamento base para el Mundial-2026, anunció el miércoles su servicio de prensa.

La guerra en Oriente Medio, iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha perturbado la preparación del equipo persa para el torneo organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México.

La federación tenía previsto instalar su campamento base en Tucson (Arizona), pero finalmente optó por desplazarlo a Tijuana, en el norte de México.

Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo nacional iraní partirá «a las 15H20 del sábado 6 de junio y debería llegar a México a la 01H30 del domingo 7 de junio», dijo el servicio de prensa en un comunicado.

Los jugadores iraníes esperan todavía sus visados para Estados Unidos, donde deben disputar los tres partidos de la fase de grupos del torneo que se celebra del 11 de junio al 19 de julio.

A principios de esta semana, tampoco disponían de visados para México, aunque el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, afirmó el lunes que esperaban obtenerlos el martes o el miércoles.

Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio.

Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

rba/dbh/mas