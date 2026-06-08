La SIP pide a Colombia esclarecer el asesinato del periodista Cristian Herrera

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Miami, 8 jun (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes a las autoridades colombianas esclarecer la muerte del periodista Cristian Herrera, asesinado a tiros el sábado en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde estaba amenazado por su trabajo en la frontera con Venezuela.

El organismo, con sede en Miami, demandó en un pronunciamiento una investigación «clara, oportuna, independiente y minuciosa» para «identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales» del asesinato de Herrera, quien denunciaba la corrupción.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, declaró que «las autoridades colombianas deben actuar con la máxima diligencia para esclarecer este crimen y garantizar que no quede impune”.

«El asesinato de Cristian Herrera constituye un ataque directo contra la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, colegas y amigos», manifestó Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc. en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Con ello, la SIP se sumó a organismos como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.

El relator de la CIDH consideró que Herrera, de 48 años, «era el periodista que mejor conocía esa agreste frontera de Colombia y Venezuela, desde Cúcuta», donde «también estaba amenazado».

Un hombre en una motocicleta disparó el sábado al periodista, quien trabajaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, en el barrio Quinta Oriental de esa ciudad, donde el agresor huyó.

El comunicador era conocido por su cobertura de temas judiciales, seguridad, corrupción y crimen organizado, además de haber trabajado para el diario regional La Opinión, haber dirigido el periódico Q’Hubo en Cúcuta y haber recibido reconocimientos por su labor informativa.

El crimen ocurre semanas después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, otro caso documentado por la SIP que ha alarmado a organizaciones de prensa nacionales e internacionales.

“La violencia letal contra periodistas continúa siendo una de las amenazas más graves para la libertad de expresión en nuestra región», advirtió ahora Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM). EFE

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