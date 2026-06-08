La tormenta Cristina pone en alerta a la mitad del territorio de Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 8 jun (EFE).- Nueve de los 18 departamentos de Honduras están desde este lunes bajo alerta preventiva debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, que se desplaza frente a la costa de Pacífico de Centroamérica.

La medida ha entrado en vigor a las 13:00 hora local (19:00 GMT) y regirá durante 72 horas para dar seguimiento al fenómeno meteorológico, como ha informado la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras.

Los departamentos bajo alerta son El Paraíso, en el este; Intibucá, Ocotepeque y Lempira, en el oeste; La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, en el centro; Choluteca y Valle, en el sur del país.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la depresión tropical Tres-E se ha intensificado en las últimas horas hasta convertirse en la tormenta Cristina, localizada a unos 170 kilómetros al sur del golfo de Fonseca.

La influencia de Cristina provocará un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio hondureño durante las próximas 72 horas, señalan las autoridades, que han advertido también sobre posibles crecidas en ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, así como un incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha recomendado a la población que habita en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos adoptar medidas preventivas, incluida la evacuación a lugares seguros si fuera necesario.

Asimismo ha instado a asegurar los techos de las viviendas ante la previsión de vientos racheados y a mantener limpios los sistemas de drenaje para evitar inundaciones urbanas. EFE

ac/gf/icn