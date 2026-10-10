La tormenta tropical Rachel se acerca a costas mexicanas y deja lluvias en Baja California

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Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La tormenta tropical Rachel cambió de rumbo en el Pacífico mexicano y se aproxima hacia las costas del estado de Baja California (noreste de México), donde seguirá generando precipitaciones y podría ingresar a tierra este fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora con rachas de 120, mientras se desplaza hacia el norte-noreste a 48 kilómetros por hora, según el último reporte del organismo meteorológico.

A las 15:00 horas (21:00 GMT), el centro del fenómeno se localizó aproximadamente a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia y a 445 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Quintín, ambos en Baja California, de acuerdo con el aviso.

Según la trayectoria proyectada por el SMN, Rachel podría ingresar a territorio mexicano como tormenta tropical, entre este sábado y el domingo, por Baja California, antes de continuar debilitándose.

Se prevé que el sistema continúe generando precipitaciones fuertes en ese estado, además de vientos de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta siete metros de altura.

Ante ello, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones de las autoridades.

Rachel se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (sureste) y desde entonces ha registrado variaciones tanto en intensidad como en trayectoria.

Primero avanzó casi en paralelo al litoral mexicano donde alcanzó la categoría 3, antes de alejarse mar adentro y debilitarse hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical. Finalmente, giró hacia el noreste y volvió a aproximarse a México por la península de Baja California.

El oeste de México está actualmente en alerta por el huracán Simón, categoría 4, que se aproxima a las costas de Jalisco.

Las autoridades mexicanas estiman que Simón ingrese a territorio mexicano, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, cerca de Puerto Vallarta (Jalisco), por lo que han activado medidas preventivas en cinco estados.

Las actividades no esenciales están suspendidas desde las 16:00 horas (22:00 GMT) de hoy en 24 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Ante el avance de Simón, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, urgió a la población a «permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios». EFE

mjc/gpv

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