La UA felicita a Pillay por el Nobel de la Paz y su vida «dedicada» a los derechos humanos

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Nairobi, 9 oct (EFE).- La misión de la Unión Africana (UA) ante las Naciones Unidas felicitó a la jurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay por haber ganado este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 y subrayó su «dedicación» a la justicia y a los derechos humanos.

«Enhorabuena a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI) y distinguida jurista sudafricana por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2026 por sus incansables esfuerzos en favor de la paz y el derecho internacional», señaló en la red social X la organización panafricana.

«Un reconocimiento extraordinario a una vida dedicada a la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho», añadió la misión.

El Comité Nobel noruego concedió este viernes el galardón a Pillay «por su labor en favor de la paz y el derecho internacional» y destacó su papel para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.

Nacida en la ciudad sudafricana de Durban (este) en 1941 durante el «apartheid» (1948-1994), en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay fue una pionera del derecho en Sudáfrica y defendió a presos políticos y activistas contra ese régimen segregacionista, entre ellos Nelson Mandela, primer presidente negro del país.

Posteriormente, ejerció como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que llegó a presidir, y como magistrada de la CPI.

Entre 2008 y 2014, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y después presidió, hasta 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados. EFE

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