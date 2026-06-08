La UE aprueba medidas para proteger al acero de la competencia china

2 minutos

(corrige la cantidad de toneladas)

Bruselas, 8 jun (EFE).- La Unión Europea aprobó este lunes nuevas medidas comerciales para proteger a la industria del acero ante la competencia que proviene principalmente de China, reduciendo a 18.300 millones de toneladas el volumen de este producto que puede entrar al mercado único libre de aranceles.

Además, la UE aumentó al 50 % el arancel al acero por encima de esa cuota, desde el 25 % que aplica actualmente.

A la hora de asignar las cuotas anuales, la Comisión Europea deberá tener en cuenta el lugar donde el acero se fundió y se moldeó por primera vez, y podrá ajustar la medida en función de la evolución del mercado, señaló el Consejo de la UE en un comunicado.

Con esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio, la UE pretende proteger a una industria que genera aproximadamente 300.000 puestos de trabajo directos, mientras discute la posibilidad de aplicar nuevos instrumentos comerciales contra Pekín para equilibrar una relación económica que la Comisión Europea considera insostenible.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigió hace diez días un debate entre los comisarios europeos sobre esta cuestión que retomarán los líderes europeos en la cumbre que celebrarán en Bruselas el jueves y el viernes de la semana que viene.

No obstante, los Veintisiete no mantienen una posición unánime respecto a la relación comercial que hay que mantener con Pekín, con Francia e Italia liderando el grupo de países que piden mayor firmeza para proteger a la industria europea de las subvenciones públicas que reciben las compañías chinas, frente a España y Alemania, que reclaman cautela. EFE

drs/mb/llb