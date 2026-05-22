La UE aprueba su primera ley para mejorar el bienestar de perros y gatos

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Bruselas, 22 may (EFE).- El Consejo de la UE adoptó hoy la primera legislación europea para armonizar las normas de bienestar, cría, identificación y trazabilidad de perros y gatos, con medidas contra el tráfico ilegal, las prácticas irresponsables de cría y los riesgos ligados a la venta de mascotas en internet.

Las nuevas reglas introducen requisitos comunes para criadores, vendedores, refugios y plataformas digitales que intervengan en la comercialización de perros y gatos en el mercado europeo, así como sistemas obligatorios de identificación y registro para garantizar su trazabilidad en toda la UE.

«El bienestar animal importa en Europa. Con estas nuevas normas, estamos protegiendo a millones de perros y gatos, apoyando a criadores y propietarios responsables y cerrando la puerta a los operadores ilegales», declaró en un comunicado la ministra de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre, Maria Panayiotou, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La normativa, que ya había recibido el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado abril con una amplia mayoría, obligará a identificar con microchip y registrar en bases de datos nacionales a los perros y gatos vendidos como mascotas en la UE.

También prevé requisitos más estrictos en materia de cría, alojamiento, manipulación y atención veterinaria, y excluirá de concursos, exposiciones o competiciones a los animales con rasgos morfológicos extremos.

Además, los anuncios en internet de perros y gatos deberán incluir información de identificación verificable, mientras que las importaciones procedentes de terceros países estarán sujetas a normas equivalentes de trazabilidad y bienestar.

Para cerrar lagunas que permiten introducir animales en la UE como mascotas no comerciales para su posterior venta, la legislación abarcará tanto las importaciones comerciales como determinados movimientos no comerciales.

El texto prohíbe asimismo la cría de perros y gatos con rasgos exagerados que impliquen riesgos para la salud, la reproducción consanguínea en ciertos grados y determinadas mutilaciones con fines de espectáculo, exposición o competición.

«Una mascota es un miembro de la familia, no un objeto o un juguete», afirmó durante la tramitación parlamentaria la eurodiputada checa Veronika Vrecionová, ponente del informe.

Los vendedores, criadores y refugios tendrán cuatro años desde la entrada en vigor de la legislación para adaptarse a las nuevas medidas, mientras que para los dueños de mascotas que no se destinen a la venta las obligaciones se aplicarán después de diez años en el caso de los perros y de quince en el de los gatos.

El reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque varias disposiciones contarán con periodos transitorios para permitir la adaptación de operadores y Estados miembros, precisó el Consejo. EFE

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