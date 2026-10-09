La UE niega haber retirado su logo de una conferencia por presiones de EEUU

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La Unión Europea aseguró este jueves que ha retirado su logo de una conferencia sobre la desinformación organizada en Lituania debido al contenido de esta y no por presiones de Estados Unidos como lo afirman varios medios de comunicación.

El bloque retiró el logo de su servicio diplomático, es decir, del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), patrocinador de esta conferencia que comenzó el miércoles en Vilna.

La decisión se ha tomado «teniendo en cuenta el programa», ha declarado a la prensa el portavoz del servicio, Christian Wigand.

Se debió a «la manera en la cual los organizadores concibieron el programa» y no se hizo por presiones estadounidenses, precisó.

Wigand se negó a dar detalles y tampoco quiso decir si existieron discusiones diplomáticas con responsables estadounidenses.

Varios medios de comunicación, entre ellos The Guardian, aseguraron que la Unión Europea y otros patrocinadores del evento, decidieron retirarse ante las presiones del gobierno del presidente republicano Donald Trump.

Estados Unidos considera que la lucha contra la desinformación encubre en realidad un ataque a la libertad de expresión.

La conferencia Disinfo2026 está organizada por la ONG EU DisinfoLab, que trabaja en el análisis y las maneras de luchar contra la desinformación especialmente en Europa.

La Unión Europea ya había participado en anteriores ediciones de este evento, que reúne cada año a investigadores, expertos y periodistas especializados en este ámbito.

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