La UE se plantea vetar la entrada de excombatientes rusos a su territorio

2 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, planteó este jueves vetar que los antiguos combatientes rusos en Ucrania puedan entrar en el territorio comunitario, una idea que obtuvo el apoyo de varios Estados miembros durante un Consejo de Asuntos Generales.

«Hay una propuesta para prohibir que los excombatientes rusos entren en Schengen por su riesgo de seguridad», explicó Kallas en una rueda de prensa tras un Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas.

La jefa de la diplomacia comunitaria señaló que «muchos Estados miembros han apoyado» la propuesta de impedir la entrada a los soldados rusos que hayan combatido en Ucrania y se mostró convencida de que es un riesgo de seguridad para el que la UE necesita tener una respuesta preparada antes de un potencial alto el fuego o resolución a la guerra en Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, aseguró que se trata de personas que «no vendrían a trabajar y pagar impuestos» sino como reclutas de la inteligencia rusa o para emprender acciones de sabotaje y crimen organizado.

«Estoy seguro de que (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, les empujaría hacia aquí, les daría apoyo, ya conocemos los ataques híbridos. ¿Pueden imaginarse a estos cientos de miles de combatientes, de criminales, viniendo aquí?», dijo Tsahkna a su llegada al Consejo.

Kallas, por su parte, señaló que la UE «ha incluido hoy a Rusia en la lista negra por riesgo de blanqueo de capitales», lo cual debería ralentizar y aumentar los costes de las transacciones con los bancos de este país, y destacó avances en el vigésimo paquete de sanciones contra el Kremlin desde el inicio de la guerra, del que pronto se cumplen cuatro años.

«Cualquier medida que limite la financiación de la guerra de Rusia debe estar sobre la mesa», pidió.

Por otro lado, Suecia y Finlandia han instado a la Unión Europea a vetar por completo los servicios marítimos a todos los buques rusos que transportan energía a fin de atajar la llamada «flota fantasma» que contribuye a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo, indicó este jueves la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard. EFE

