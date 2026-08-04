La UE se reúne para un intercambio franco sobre la crisis migratoria en Ceuta

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Los países de la Unión Europea tienen prevista para este martes una difícil reunión a distancia de ministros de Interior para sacar las lecciones de la crisis migratoria que afrontó Ceuta y de las fuertes tensiones que ha suscitado.

La llegada de decenas de miles de personas a ese enclave español en el norte de África ha puesto de relieve las fragilidades de la cooperación europea en materia migratoria.

Desde la difusión de imágenes virales de migrantes cruzando la frontera hispano-marroquí a pie o a nado, se han definido dos bandos.

Por un lado, España. Por el otro, los Estados de la UE partidarios de una línea migratoria muy firme, como Italia o Dinamarca.

Estos países se han lanzado a la ofensiva, al lamentar que una «inmigración descontrolada» constituya «una amenaza para Europa”.

Seguidamente, exigieron la exclusión de España del espacio Schengen, la zona de libre circulación en Europa, una petición políticamente explosiva, jurídicamente imposible a la luz del derecho europeo y que ha suscitado la ira de Madrid.

– Cartas desde todos los frentes –

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuyo gobierno defiende un enfoque más abierto en materia migratoria, respondió con una carta dirigida a los dirigentes de las instituciones europeas.

En esta misiva, el líder español criticó duramente la actitud «egoísta» de esos países de la UE y pidió una reunión de urgencia.

Unas horas más tarde, llegó una contracarta de 22 países, encabezados por Italia, Dinamarca, Alemania y Hungría, que también pedían una videoconferencia de emergencia, pero con un objetivo muy diferente: seguir defendiendo su postura firme en materia de inmigración.

Francia no se sumó a esta iniciativa, al considerar que equivalía a instrumentalizar la situación en el enclave español. Al mismo tiempo, destacó que la inmensa mayoría de los migrantes que habían cruzado la frontera ya habían sido devueltos a Marruecos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha congratulado en cualquier caso de que la reunión pueda celebrarse, y abogó por una «respuesta europea común» para «reforzar las fronteras».

Entre las opciones mencionadas figuran «una vigilancia reforzada» y un recurso más intenso a «barreras físicas».

«Lo ocurrido demuestra claramente la necesidad de fortalecer las fronteras en los puntos más sensibles», escribió Von der Leyen en una carta dirigida a Sánchez.

Entre las medidas planteadas, mencionó una «mayor vigilancia y, cuando sea necesario, la instalación de barreras físicas».

En meses recientes, la UE ha endurecido claramente sus normas en materia de inmigración, al autorizar en particular a sus Estados miembros a enviar a los solicitantes de asilo rechazados a centros fuera de las fronteras del bloque europeo.

En cualquier caso, Von der Leyen apuntó que la reunión de esta jornada permitirá «extraer lecciones» de lo ocurrido en Ceuta.

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