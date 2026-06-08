La UE y Kenia estrechan su alianza para cooperar en comercio e inversiones sostenibles

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Bruselas, 8 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) y Kenia se comprometieron este lunes a estrechar su alianza estratégica en materia de comercio, transformación digital e inversión sostenible, con distintas inversiones por parte de los Veintisiete en favor del país africano, incluidos 16 millones de euros para facilitar la transición de los campos de refugiados hacia comunidades integradas.

La asociación fue abordada en una reunión entre la vicepresidenta ejecutiva comunitaria de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, y el presidente de Kenia, William Ruto, informó la Comisión Europea en un comunicado.

Como parte de su cooperación en el marco de la iniciativa Global Gateway, la UE y Kenia acordaron invertir en transporte limpio y en facilitar el comercio a lo largo del corredor norte en África Oriental, así como en el despliegue de conectividad de alta velocidad a más de 3.000 oficinas públicas, escuelas y otros centros en el país africano.

Ambas partes destacaron la importancia de resolver los problemas comerciales pendientes y avanzar hacia la plena implementación del acuerdo, para que las empresas de la UE y Kenia puedan beneficiarse plenamente.

En materia de política digital, la UE propuso profundizar la cooperación, especialmente en inteligencia artificial, identidad digital y conectividad segura.

Virkkunen anunció un paquete de asistencia para Kenia, incluidos 17 millones de euros para apoyar la transformación del estratégico Corredor Norte, en particular para crear cadenas de frío para productos frescos, cambio del transporte aéreo al marítimo y simplificar las normas comerciales.

Además, se invertirán 15 millones de euros para la expansión aérea de la red nacional de fibra óptica de Kenia, 10 millones de euros para apoyar el Centro de Transformación Digital en Kenia y 16 millones de euros para la transición de los campos de refugiados hacia comunidades integradas. EFE

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