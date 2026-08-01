La UEFA y la Concacaf no perdonan a Infantino pese a la retirada de su plan

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Pese a la retirada del controvertido proyecto de abrir las competiciones de la FIFA a inversores privados, la UEFA y la Concacaf consideraron este sábado que el presidente Gianni Infantino perdió su confianza después de esta maniobra que sacudió el mundo del fútbol.

Las confederaciones que dirigen el balompié de Europa por un lado, y de América del Norte, Central y Caribe por otro, continúan así su presión sobre el dirigente italosuizo.

El patrón de la FIFA enfrenta una creciente oposición a menos de un año del final de su mandato y de las elecciones de marzo de 2027, para las que por ahora es el único candidato.

Muy criticado desde todos los frentes, el que fuera secretario general de la UEFA anunció la noche del viernes la retirada del proyecto destinado a crear una sociedad —la FIFA Forward Enterprise (FFE)— abierta a inversores privados y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la institución, incluido el Mundial.

«Tras haber escuchado atentamente todos los puntos de vista, quedó claro que el proyecto ha creado divisiones (…) que ya no responden al interés del objetivo inicial», reconoció Infantino.

Esta propuesta, revelada el martes para sorpresa general, fue masivamente rechazada sobre todo por la UEFA. La entidad incluso amenazó el jueves, «por unanimidad», con no participar en las próximas competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si el proyecto seguía en pie.

– «Todo menos transparente» –

Uno de los mayores cuestionamientos al plan de Infantino era la existencia de supuestos conflictos de intereses, ya que entre los posibles inversores aparecía Thrive Eternal, fondo creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump.

El presidente estadounidense es muy cercano a Infantino, quien salió debilitado de su movida ante la oposición de numerosas federaciones y la dimisión de su principal asesor, Carlos Cordeiro.

En su comunicado publicado el sábado, el poderoso organismo que reúne a 55 federaciones europeas calificó el abandono de esta iniciativa como una «victoria para todo el fútbol», pero precisó que no debe «marcar el final de la historia».

«La propuesta ha sido rechazada. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar», insistió.

La UEFA, dirigida por el esloveno Aleksander Ceferin, arremetió directamente contra Infantino, afirmando que, antes de su elección en 2016, defendió la transparencia y aseguró que el dinero de la FIFA pertenecía a las asociaciones miembro.

«No cumplió esas dos promesas», acusó la UEFA. «El proyecto cutre, opaco y urdido entre bastidores que intentó imponer por la fuerza era todo menos transparente».

– Oposición creciente –

El abandono de este plan debe, según la entidad europea, conducir a la creación de «un nuevo método de distribución de los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente», utilizando parte de los fondos de reserva del organismo, estimados en 5.000 millones de dólares.

«Debemos comenzar a utilizar parte de ese dinero que permanece inmóvil en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso que necesitan el fútbol base y el conjunto del juego en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no necesitamos vender la vajilla de la familia para pagarlo», escribió la UEFA.

Las federaciones de fútbol de Inglaterra (FA) y Alemania (DFB), dos miembros muy influyentes de la UEFA, también cargaron contra el ente rector del balompié.

Infantino «ha actuado de manera unilateral, sin transparencia y, en definitiva, de manera irresponsable», declaró el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

La FA estimó que «es hora de proceder a un análisis profundo y riguroso de la dirección y gobernanza de la FIFA, para garantizar que el fútbol mundial se gestiona de manera transparente».

– «Revisión integral del liderazgo» –

Después de las reacciones desde Europa llegó la de la Concacaf, la confederación que acogió el reciente Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

«Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar (…) Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo», indicó la entidad en un comunicado, sin citar el nombre de Infantino.

También celebró la retirada del proyecto la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que apostó por «el diálogo colectivo y el respeto por las estructuras de gobernanza» del deporte más popular.

Las confederaciones africana y oceánica se habían mostrado en los últimos días mucho menos críticas con la FIFA, pidiendo a sus asociaciones miembro que «examinen» y «evalúen» el proyecto, mientras que la Conmebol sudamericana solicitó «información adicional y aclaraciones».

Si el proyecto hubiera salido adelante, cada una de las federaciones miembro de la FIFA habría podido recibir a principios de 2027 una dotación excepcional de 20 millones de dólares y ver cómo su asignación para el periodo 2027-2030 pasaba de 8 a 20 millones de dólares.

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