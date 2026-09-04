La ultraderecha alemana a las puertas de ganar su primer gobierno regional

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El partido alemán de extrema derecha AfD confía en dirigir su primer gobierno regional con un triunfo en las elecciones del domingo en Alta Sajonia, una región del este post-comunista.

Aunque Alternativa para Alemania (AfD) no tiene garantizado obtener los votos para gobernar en solitario este estado, la posibilidad de ganar las elecciones en Alta Sajonia aumentaría la presión sobre el canciller Friedrich Merz y supondría otro impulso para el partido antiinmigración.

Desde hace meses, la AfD registra en las encuestas un 40% o más en el estado, de la mano de su principal candidato, Ulrich Siegmund, un político de 35 años que es aclamado como una estrella de rock en los actos de campaña y por sus legiones de seguidores en TikTok.

Sus promesas de campaña incluyen una ofensiva inmediata de «remigración y deportación» dirigida contra los migrantes irregulares, la prohibición de las banderas arcoíris del orgullo LGBTQ en las escuelas públicas y el fin de la construcción de nuevos parques eólicos.

El partido, afín a Moscú, también ha sabido aprovechar el sentimiento de nostalgia por los años de la Alemania Oriental comunista y el resentimiento por la persistente brecha de riqueza con el oeste, décadas después de la caída del Muro de Berlín en 1989.

Siegmund promete «hacer historia» el domingo y liderar una revolución política desde el pequeño estado de 2,1 millones de habitantes, que espera que impulse a su partido hacia la victoria nacional en 2029.

El actual primer ministro del estado, Sven Schulze, de 47 años, del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) de centroderecha de Merz, que encabeza una coalición multipartita, ha colocado unas enormes pancartas advirtiendo a los votantes de que «la extrema derecha lleva al abismo».

Si bien muchos votantes de AfD ansían un cambio drástico, el escenario de una victoria de este partido asusta a gran parte de Alemania, un país que se ha esforzado por expiar su oscura historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

La agencia doméstica de inteligencia de Alemania, la BfV, clasifica a la rama de AfD en Alta Sajonia como una organización «extremista de derecha».

En su último informe, la BfV documenta que muchos políticos de AfD en Alta Sajonia «emplean un lenguaje que demoniza a los migrantes» y califican sistemáticamente a los refugiados musulmanes de criminales, un menosprecio colectivo que viola «el principio de la dignidad humana.

– Cortafuegos contra la extrema derecha –

Todos los demás grandes partidos han mantenido hasta ahora un «cortafuegos» de no cooperación con la AfD, aunque el pequeño partido BSW —que es de izquierdas en lo económico, pero de derechas en materia de inmigración— dijo que podría apoyar que la AfD forme gobierno.

Merz prometió detener el ascenso de la AfD reactivando la economía y restringiendo la inmigración irregular, pero hasta ahora no ha tenido éxito.

«Si la AfD gana las elecciones en Alta Sajonia, sería una derrota personal para Friedrich Merz», dijo Oliver Lembcke, de la Universidad del Ruhr en Bochum.

«Su objetivo era reducir a la mitad la cuota de voto de la AfD. En cambio, la AfD ha superado a la CDU como el partido más fuerte, incluso a nivel federal. Él tiene una responsabilidad personal en este resultado».

Una victoria en las elecciones regionales, dijo Lembcke, demostraría que «la estrategia del cordón sanitario habría fracasado en las urnas, y ni Merz ni su equipo saben cómo gestionar la situación».

– Camino del poder –

Por ahora, todas las partes coinciden en que la ventaja del AfD en las encuestas, de más del 40%, es prácticamente insalvable.

La cuestión de si pueden lograr una mayoría absoluta en el parlamento de Alta Sajonia es más complicada.

Depende mucho de si los partidos más pequeños superan la barrera del 5% para entrar en la cámara.

Si algunos se quedan fuera, entonces la AfD necesitaría menos del 50% de los votos para formar gobierno.

El BSW —que ya ha declarado que el «cortafuegos» ha fracasado— ha estado recientemente por debajo del 5% en las encuestas, pero si logra entrar podría facilitar el camino de la AfD al poder.

La CDU, que ronda entre el 22 y el 24% en las encuestas, y otros partidos tradicionales como los socialdemócratas y los Verdes, confían en obtener suficientes votos entre todos para formar una coalición de gobierno.

«Aunque la AfD no llegue al poder, la situación se volverá crítica en Alta Sajonia», teme Anke Prellwitz, una profesora de secundaria de 50 años. «Seguirá dividiendo a la sociedad mientras se presenta como víctima».

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