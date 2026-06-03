La Unesco pide reforzar la educación para avanzar en la conservación del medio ambiente

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Asunción, 3 jun (EFE).- La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha pedido este miércoles reforzar la educación y la ciencia en la búsqueda de la conservación del medio ambiente.

En el acto de apertura de la 38ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-ICC), que se celebra hasta el sábado en el lado paraguayo de la presa de Itaipú, compartida con Brasil, la directora general adjunta de la Unesco, la sueca Åsa Regnér, ha dicho que la protección efectiva de las biosferas del mundo precisa del fortalecimiento de tres pilares: la ciencia, la educación y la participación de las comunidades locales, especialmente las indígenas.

«Ninguna reserva de la biosfera puede progresar sin sus jóvenes, sin mujeres, sin sus hombres, sin sus niños y niñas que viven ahí y eso implica reconocer quiénes son esas personas (…), también significa respetar los derechos de los indígenas y las minorías», ha explicado.

A la inauguración del encuentro ha asistido también el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien ha recordado que su país ya cuenta con tres reservas de biosfera reconocidas por la Unesco: el Bosque Mbaracayú, Chaco e Itaipú.

Peña ha subrayado que la Unesco es un «socio estratégico irreemplazable» para su país y toda la región latinoamericana.

En su sitio de internet, la Unesco adelantó que la reunión servirá para avanzar en la implementación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB), presentado en 1971 y que persigue, con un enfoque conservacionista, mejorar la relación entre las personas y su entorno. EFE

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