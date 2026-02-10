The Swiss voice in the world since 1935
La UNRWA pide fin del «embargo informativo» contra prensa y actores humanitarios en Gaza

Ginebra, 10 feb (EFE).- El comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, pidió este martes el fin de las restricciones de Israel a la prensa en Gaza, que extiende también a trabajadores humanitarios cuando intentan denunciar la situación de la población en la Franja.

«Mientras a los periodistas extranjeros independientes se les niega el acceso a Gaza, lo mismo ocurre con los trabajadores humanitarios que informan sobre la situación de la población y los abusos de derechos humanos», denunció en su cuenta de X el jefe de la principal agencia humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados.

«Estas políticas israelíes buscan deshumanizar aún más a los palestinos, negando su sufrimiento y su propia existencia», subrayó Lazzarini.

El comisionado general lamentó que en este contexto los periodistas se vean obligados a recurrir a los tribunales para defender libertades básicas, mientras las organizaciones humanitarias «son forzadas a elegir entre contar lo que ven sobre el terreno y ser vetados, o guardar silencio para seguir prestando asistencia».

«Es retraso en el levantamiento del embargo informativo es injustificable», subrayó Lazzarini en la red social. EFE

