The Swiss voice in the world since 1935

La vicepresidenta de Venezuela llama a no detener proceso productivo pese a las «amenazas»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 7 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este domingo a no detener la producción local, pese a las «graves amenazas» que considera está enfrentando su país, cuando EE.UU. ha movilizado activos militares al mar Caribe, cerca de aguas del país sudamericano, bajo el argumento del combate al narcotráfico.

«Sabemos que hay graves amenazas contra Venezuela, sabemos que hay agresiones que se pretenden contra nuestro país (…) pero algo que no se puede detener es el proceso productivo en Venezuela», manifestó la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales de una visita a una fábrica textil.

En las imágenes, Rodríguez instó a preservar la industria nacional.

«Es el llamado al sector industrial venezolano (…) que sea lo hecho en Venezuela lo que pueda privar y que busquemos los equilibrios para satisfacer (los) bienes y servicios de la población venezolana», agregó.

A mediados de agosto, EE.UU. anunció un despliegue militar en aguas caribeñas, con el presunto objetivo de combatir el tráfico de drogas que, según Washington, «contamina» las calles de ese país.

Esa movilización ha tensado las relaciones con Caracas, que ha denunciado la operación como una «amenaza» contra su territorio.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, -por quien EE.UU. elevó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura tras acusarlo de «violar las leyes de narcóticos»- dijo este viernes que Washington «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe» y pidió respeto a su soberanía.

Para el mandatario, EE.UU. pretende «montar un expediente falso» con «el tema del narcotráfico» para «agredir a todo un país». EFE

dga/lb/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR