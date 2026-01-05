La violencia intrafamiliar fue el delito más denunciado en Paraguay en 2025

Asunción, 5 ene (EFE).- Los casos de violencia intrafamiliar, con un total de 38.379 denuncias, encabezaron la lista de hechos más reportados ante el Ministerio Público de Paraguay durante 2025, seguido del hurto y la estafa, informó este lunes esa institución.

Según datos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía, de enero a diciembre de 2025, ingresaron al Ministerio Público 289.765 causas por diferentes delitos a nivel nacional.

La Fiscalía indicó que en 2025 atendió a cerca de 276.600 víctimas, un promedio de 23.050 personas por mes y 758 por día.

Después de la violencia intrafamiliar, los delitos más denunciados el año pasado fueron el hurto, con 35.429 casos, hurto agravado (28.262), estafa (14.374), amenaza (12.591) y daño (11.929), detalló el reporte.

Le siguen las denuncias de exposición al peligro en el tránsito terrestre (10.253), apropiación (8.717), robo agravado (7.599) y el incumplimiento del deber legal alimentario (7.259).

Por lugares, el departamento Central, y la capital, Asunción, las zonas más pobladas del país, acumularon la mayor cantidad de denuncias con 109.403 y 46.357 causas, respectivamente.

A continuación, se situaron los departamentos de Alto Paraná (29.795), Itapúa (15.445), Caaguazú (16.811) y Cordillera (11.851).

El Ministerio Público destacó que «en los últimos 10 años se registra un incremento del 121 %» de denuncias.

El mes de octubre sumó la mayor cantidad de denuncias ingresadas con 26.189 casos, seguido de marzo (25.251), diciembre (24.674), julio (24.515) y enero (24.464). EFE

