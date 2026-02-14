Lagarde dice que hay que evitar ventas forzosas de valores denominados en euros

Múnich/Fráncfort (Alemania), 14 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que hay que «evitar una situación donde la tensión provoque ventas forzosas de valores denominados en euros en los mercados de financiación globales», que podrían dañar la transmisión de la política monetaria.

Lagarde consideró este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que el BCE «necesita estar preparado para un entorno más volátil».

«Las tensiones en los mercados financieros se van a volver probablemente más frecuentes» dado que «la política industrial se vuelve más asertiva, aumentan las tensiones geopolíticas y las cadenas de suministro se ven interrumpidas», añadió Lagarde en Múnich.

El BCE debe dar a los socios que quieran realizar transacciones en euros la confianza de que la liquidez en euros estará disponible si la necesitan, añadió su presidenta.

Por ello el BCE ha decido ampliar el acceso a la facilidad de liquidez en euros mediante operaciones repo a todos bancos centrales de fuera de la eurozona de forma permanente.

La facilidad llamada EUREP permite a los bancos centrales tomar prestados euros a cambio de garantías de elevada calidad, deuda denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona del euro e instituciones supranacionales en caso de que haya necesidad de liquidez en euros.

Los bancos centrales de fuera de la zona del euro tendrán ahora un acceso continuo a la liquidez en euros, no sólo mediante líneas temporales.

El BCE también amplia el alcance, según su presidenta, «de regional a global».

Cualquier banco central que cumpla los criterios básicos puede pedir el acceso a la liquidez con flexibilidad para usarla.

El BCE va a dar la liquidez a través de los acuerdos de recompra con mayor rapidez porque ese acceso está garantizado por defecto a menos que haya una razón para restringirlo, lo que acelera la provisión de la liquidez.

«Esta facilidad también refuerza la importancia del euro», considera la presidenta del BCE.

EUREP complementa las línea de intercambios de divisas y refleja la importancia del euro en los mercados financieros globales. EFE

