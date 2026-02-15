Lagarde rehusa revelar sus planes de futuro una vez abandone el BCE en 2027

Múnich (Alemania), 15 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, rehusó este domingo revelar sus planes de futuro una vez expire su mandato al frente del organismo monetario de la eurozona con sede en Fráncfort a finales de octubre de 2027.

«Miraré donde estén mis nietos en ese momento y entonces decidiré», contestó a la pregunta de si piensa presentarse como aspirante a la Presidencia de Francia en París, dirigir el Foro Económico Mundial en Ginebra o postularse como candidata a presidenta del Consejo Europeo en Bruselas.

Lagarde, ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2011 y 2019 y exministra de Finanzas y Economía de Francia (2007-2011), entre otras carteras de las que fue titular en su país de origen, asumió el cargo al frente del BCE el 1 de noviembre de 2019 en sustitución del italiano Mario Draghi.

En octubre de ese año fue nombrada por el Consejo Europeo para un mandato de ocho años, que concluirá el 31 de octubre de 2027. EFE

