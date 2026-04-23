Lanzan campaña para exigir a Birmania pruebas de que Aung San Suu Kyi está viva

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Bangkok, 23 abr (EFE).- Organizaciones de derechos civiles de Birmania impulsaron una campaña de «prueba de vida» para conocer el estado de salud de la premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, encarcelada desde el golpe de Estado de 2021 y entre recientes informaciones que apuntaban a posibles cambios en su situación.

La iniciativa, liderada por su hijo Kim Eric, fue lanzada el martes e insta a los participantes, a través de redes sociales, a solicitar pruebas sobre el estado de Suu Kyi y presionar a las autoridades militares del país para que aporten evidencias de que la activista sigue con vida.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, aseguró que el nuevo Gobierno militar está considerando «medidas positivas» para la premio nobel, después de una reunión el miércoles en Naipyidó con el general golpista Mi Aung Hlaing, nombrado presidente del Gobierno militar este mes.

El pasado viernes, el abogado de la activista, U Min Sein, indicó a EFE que la situación de Suu Kyi es un «secreto del Gobierno», con motivo de una amnistía concedida entonces a unos 4.500 presos, entre ellos el expresidente democrático Win Myint, que suscitó rumores sobre un posible traslado de la nobel a su vivienda para seguir en régimen de arresto domiciliario.

La exlíder de facto birmana cumple una condena de 27 años -tras una reducción de una pena de 33- por cargos presentados por los militares que ella niega, como vulnerar la ley de secretos oficiales y fraude electoral.

La preocupación por su paradero se ha reactivado tras la excarcelación del expresidente Win Myint, depuesto en el golpe militar de 2021, medida que coincide con una pretendida transición política del régimen castrense.

Entre diciembre y enero pasados, la junta militar birmana celebró unas elecciones en un clima de represión y sin oposición representativa, cuyo resultado ha dado paso a un nuevo Gobierno dominado por la cúpula castrense.

El golpe de 2021 acabó con una década de transición democrática y exacerbó el conflicto que vive el país desde hace décadas, sumiendo a Birmania en una espiral de crisis y ostracismo internacional, que Min Aung Hlaing busca revertir con su presidencia al esperar un cuestionable mayor reconocimiento internacional. EFE

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