Las «Cucarachas» intentan tomar las calles de Delhi entre redadas y detenciones policiales

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Nueva Delhi, 10 oct (EFE).- Un amplio despliegue policial, con al menos medio millar de detenciones según los balances difundidos durante la jornada, impidió este sábado una protesta contra el jefe de la Comisión Electoral de la India en Nueva Delhi, donde las fuerzas de seguridad interceptaron a los manifestantes y restringieron el acceso al centro de la capital en plena controversia por la revisión de los censos electorales.

La operación se extendió a los accesos de la capital y a las inmediaciones de Jantar Mantar, donde estaba prevista la concentración del movimiento Cockroach Janta Party (CJP), conocido como el Partido de las Cucarachas. EFE constató cómo los agentes trasladaban en furgones a grupos de manifestantes prácticamente a medida que llegaban, en un dispositivo que incluyó unidades paramilitares y drones de vigilancia.

Al menos dos policías y varios manifestantes resultaron heridos, mientras en uno de los arrestos, un civil herido en la cabeza fue sacado a rastras y subido a un furgón policial, donde se le pudo ver sangrando a través de la ventanilla ante los gritos de los manifestantes.

Llegar a la protesta

Sangeeta Malik, de 24 años, viajó desde el vecino estado de Haryana para participar en la movilización. Un amigo que trabaja como conductor la llevó hasta la capital, pero tuvo que decir a los agentes de un puesto de control que se dirigía a un hotel turístico para que la dejaran pasar.

«Incluso así, detuvieron el vehículo más adelante y tuve que caminar más de un kilómetro para llegar al lugar de la protesta», relató a EFE.

«Es una vergüenza absoluta que las mismas instituciones que deberían proteger nuestra democracia sean las primeras en actuar contra los ciudadanos», afirmó Malik, que aseguró que permanecería en la protesta pese al riesgo de ser detenida.

«No me iré hasta que consigamos lo que exigimos. No me importa si me detienen, estamos todos juntos», añadió.

Los controles policiales y las detenciones dificultaron la llegada de manifestantes al centro de Nueva Delhi. En uno de los puntos de concentración, EFE observó alrededor de un centenar de personas, una cifra que fluctuaba constantemente mientras los agentes retiraban a los participantes y otros intentaban incorporarse a la movilización.

Entre los detenidos figuraban el fundador del CJP, Abhijeet Dipke, y los dirigentes Saurav Das y Ashutosh Ranka, interceptados por agentes al aterrizar en el aeropuerto internacional de Nueva Delhi procedentes de Bombay, según informaciones difundidas durante la jornada.

Periodistas entre los retenidos

Una periodista india de 26 años de la agencia PTI, que pidió mantener su identidad en reserva, aseguró a EFE que había sido detenida dos veces durante la jornada pese a llevar visible su acreditación profesional.

«No les importa. Están deteniendo a cualquiera simplemente por llevar una cámara», denunció.

La periodista relató que varios compañeros y conocidos habían sido introducidos violentamente en furgones policiales y que desconocía dónde se encontraban.

«Con el corte de internet, nadie puede siquiera enviar un mensaje», añadió.

La periodista de EFE que cubría la movilización también tuvo que cambiar repetidamente de ubicación ante las advertencias policiales de que podía ser detenida si continuaba grabando.

Una disputa por el derecho al voto

El CJP convocó la protesta para exigir la dimisión del comisionado electoral jefe, Gyanesh Kumar, en medio de las denuncias de la oposición sobre la Revisión Especial Intensiva (SIR) de los censos electorales, un procedimiento que, según sus críticos, podría excluir a millones de votantes y favorecer al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro Narendra Modi.

La Comisión Electoral defiende la revisión como un mecanismo para depurar los registros de personas fallecidas, trasladadas o no localizables, y sostiene que los ciudadanos pueden reclamar su inclusión durante el procedimiento.

La Policía de Delhi había denegado la autorización para la manifestación al alegar que la solicitud fue presentada fuera de plazo, además de señalar incumplimientos durante convocatorias anteriores y riesgos para el orden público.

Las autoridades establecieron controles en los accesos a la capital y restricciones en estaciones de metro, mientras miles de policías y efectivos paramilitares fueron desplegados para impedir concentraciones no autorizadas.

Pese al operativo, pequeños grupos de manifestantes intentaron reunirse en distintos puntos del centro de Nueva Delhi, donde las sucesivas intervenciones policiales impidieron que la protesta adquiriera la dimensión prevista por sus organizadores. EFE

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