Las ‘Cucarachas’ de la India llaman a una protesta masiva contra el comisionado electoral

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Nueva Delhi, 7 oct (EFE).- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido como ‘Cucarachas’, llamó este miércoles a los jóvenes a protestar el próximo sábado en Nueva Delhi para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en medio de un escándalo por la eliminación de millones de votantes del censo electoral.

«La lucha no será fácil, prepárense para una agitación prolongada (…) Los jóvenes del país salen de nuevo a las calles, y esta vez no las abandonarán hasta que Gyanesh Kumar dimita. Quiero reiterar que esto no es solo un movimiento o una protesta de CJP, es una protesta de la generación Z y de la juventud», aseguró a los medios el portavoz del CJP, Saurav Das.

La Comisión Electoral india adelanta desde hace un año una revisión del censo electoral para depurar las listas de votantes de duplicados, fallecidos y errores burocráticos; un medida que ha resultado en la eliminación de más de 130 millones de nombres y que la oposición acusa de beneficiar al partido gobernante.

Las ‘Cucarachas’ piden como condiciones «innegociables» la dimisión de Kumar y la apertura de procesos penales en su contra, la congelación del proceso de revisión del censo (SIR), el aplazamiento de las próximas elecciones y la restauración de las listas electorales de enero de 2025.

La marcha del fin de semana llega días después de que se que se filtrara que dos de los tres comisionados electorales mostraron su disconformidad por decisiones adoptadas sin su consentimiento durante el SIR, desatando protestas por parte de partidos de la oposición.

El CJP, que ha denunciado que las autoridades le han denegado de forma sistemática el derecho a manifestarse en varias ciudades del país, tramitó hoy las notificaciones formales ante la Policía para concentrarse en Jantar Mantar, la zona acotada para las protestas en la capital.

«Constantemente se nos dice que si queremos protestar contra el Gobierno, debemos pedirle permiso al Gobierno (…) Un país no puede funcionar de esta manera. Si se va a protestar, se hará de forma pacífica. Es nuestro derecho», subrayó Das.

En julio, las protestas lideradas por el CJP tras la filtración de un examen oficial de acceso a la universidad lograron la dimisión del entonces ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, la primera renuncia de un alto cargo del Gobierno en más de una década bajo el mandato del primer ministro, Narendra Modi. EFE

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