Las autoridades de Gaza informan de siete muertos en nuevos ataques de Israel

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El servicio de rescate de la defensa civil de Gaza informó este jueves de que siete personas habían muerto en varios ataques israelíes, mientras que el ejército de Israel aseguró que tres de las víctimas eran «terroristas».

Seis de las siete muertes se registraron en la ciudad de Gaza.

Dos de las víctimas murieron en un ataque con drones contra un coche, y otra falleció en un ataque también con drones contra una tienda de campaña en un campamento para desplazados, según informaron el servicio de rescate y el hospital de Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, ubicado en la capital.

El ejército israelí declaró a la AFP que estas tres víctimas eran «miembros de organizaciones terroristas».

El mando militar agregó que está verificando las informaciones sobre las otras cuatro víctimas.

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