Las autoridades de Guatemala descartan un impacto directo de la tormenta Cristina

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Ciudad de Guatemala, 9 jun (EFE).- La oficina meteorológica de Guatemala descartó este martes un impacto directo de la tormenta tropical Cristina en el país, uno de los más afectados del mundo por el cambio climáticos, aunque prevé lluvias y vientos fuertes en el centro y sur del territorio asociadas al fenómeno para el miércoles y jueves próximo.

«La trayectoria de la tormenta es rumbo a El Salvador con posible disipación muy al norte de ese país el día jueves» próximo, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En la actualidad Cristina se encuentra a una distancia de 260 kilómetros del municipio sureste guatemalteco de Montúfar, del departamento (provincia de Jutiapa), con un movimiento lento y está muy cerca de las costas de Chinandega (Nicaragua).

El Insivumeh aseguró que ante esa situación Cristina «ya no tendrá un impacto directo en Guatemala», pero debido a su cercanía se prevé un fuerte incremento de lluvias y vientos del sur al centro del país el miércoles y jueves próximo.

Guatemala, que se sitúa entre los 10 países con mayor riesgo del mundo ante los efectos del cambio climático según el Informe Mundial de Riesgo, se encuentra en plena época de lluvias de 2026, aunque las autoridades también han advertido sobre la proximidad de una prolongada canícula (sequía) prevista entre finales de junio y el mes de agosto, que acentuará la escasez de agua este año.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene la alerta anaranjada en Guatemala al tiempo que las exhortan a la población a no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica y que identifiquen posibles rutas de evacuación.

Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, según las autoridades. EFE

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