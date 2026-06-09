Las autoridades investigan la muerte de una activista en la zona costera de Ecuador

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(Actualiza con mensaje de la Fiscalía de Ecuador)

Quito, 9 jun (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, señaló este martes que investigan las causas de la muerte, el lunes, de Monika Silva, una activista de origen polaco radicada en la localidad costera de Montañita, en la provincia de Santa Elena, y conocida por su participación en denuncias sociales y ambientales.

«Estamos esperando el resultado de la autopsia. Se presume que la señora murió de suicidio. Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación», apuntó el ministro al señalar que la activista falleció en el interior de su vivienda.

Según Reimberg, la pareja de la mujer reveló que ella tenía «problemas de depresión» por lo que tomaba medicamentos, y que horas antes del fallecimiento le había enviado un mensaje que «sonaba un poco a despedida».

En una entrevista en Radio América, Reimberg añadió que hallaron «señas» compatibles con un suicidio, pero insistió en que esperarán los resultados de la autopsia y las conclusiones que proporcione criminalística para conocer las causas de la muerte.

Por su parte, la Fiscalía ecuatoriana señaló en su cuenta de X que se había iniciado de oficio una investigación previa por el fallecimiento de la activista y que en coordinación con la Policía estaban realizando «las primeras diligencias investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo este hecho».

Silva era parte de la Fundación La Integridad, que denunciaba casos de presunta corrupción que ocurrían, principalmente, en Santa Elena, sobre temas relacionados con el medioambiente y contratos públicos, entre otros.EFE

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