Las autoridades palestinas denuncian que colonos incendiaron dos mezquitas en Cisjordania

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Colonos israelíes incendiaron dos mezquitas en el norte de Cisjordania, afirmaron el domingo altos cargos palestinos de este territorio ocupado, escenario de una violencia creciente que dejó seis muertos el viernes.

El conflicto se agravó en Cisjordania desde el ataque de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza en octubre de 2023. Desde entonces, son casi diarios los ataques de colonos y las operaciones militares israelíes en localidades palestinas.

El alcalde de Qusra, al sur de la ciudad de Naplusa, dijo a la AFP que colonos israelíes habían incendiado un templo en construcción en esa localidad.

«El fuego destruyó la entrada de la mezquita e incluso dañó la mampostería», afirmó Abdel Azim Wadi. Según él, los asaltantes pintaron grafitis en las paredes, entre ellos la palabra «venganza» en hebreo.

El ejército israelí dijo que se enviaron tropas a las afueras de Qusra tras recibir un informe de una mezquita incendiada.

«Los soldados buscaron a sospechosos que habían huido antes de su llegada e identificaron señales de incendio provocado y grafitis en la escena», señaló.

En un incidente separado, colonos israelíes prendieron fuego a una mezquita en la aldea de Kour, cerca de Tulkarem, y pintaron consignas racistas en sus muros, según el Ministerio palestino de Dotaciones y Asuntos Religiosos.

El viernes, en Tel, cerca de Naplusa, cuatro palestinos y dos israelíes murieron en enfrentamientos tras la incursión de un grupo de colonos.

Tras ese suceso, Israel anunció una amplia operación «antiterrorista» en el norte de Cisjordania y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que iban a acelerar «la legalización de asentamientos» en la zona.

El repunte de la violencia en los últimos años ha ido de la mano de la multiplicación de las colonias, mientras una parte de la clase política israelí no oculta su voluntad de anexionar este territorio ocupado desde 1967.

El domingo por la noche, el ejército anunció la detención de más de 130 personas en Cisjordania durante el fin de semana.

Entre los detenidos hay «traficantes de armas, miembros de Hamás (…) así como terroristas que preparaban atentados», señaló el cuerpo.

Unos 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania, consideradas ilegales según el derecho internacional, junto a aproximadamente tres millones de palestinos.

Desde octubre de 2023, el Ministerio de Salud palestino ha contabilizado la muerte de 1.094 combatientes o civiles palestinos a manos de soldados o colonos israelíes.

De acuerdo con las cifras oficiales israelíes, al menos 48 israelíes, civiles y militares, han muerto allí en ataques palestinos o durante operaciones castrenses israelíes.

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