Las campanas de toda Francia repican durante siete minutos para dar la bienvenida al papa
París, 25 sep (EFE).- A las diez en punto de la mañana las campanas de la basílica del Sagrado Corazón han empezado a repicar, uniéndose al tañido de las de todas las iglesias de París y de Francia para dar la bienvenida al papa León XIV, que inicia una visita de cuatro días que le llevará también a Lourdes y Metz.
A esa misma hora, el avión del pontífice aterrizaba en el aeropuerto de París-Orly, a as afueras de la capital, para iniciar su primera visita a Francia desde su elección. EFE
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