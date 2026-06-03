Las contrataciones en el sector privado en EEUU superan las previsiones en mayo, según ADP

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El empleo en el sector privado de Estados Unidos creció más de lo previsto en mayo, indicó este miércoles la firma de nóminas ADP, con contrataciones registradas en un amplio abanico de sectores.

Las empresas privadas crearon 122.000 puestos el mes pasado, frente a la cifra revisada de 105.000 en abril, señaló ADP.

La cifra superó el pronóstico de 110.000 nuevos puestos de trabajo elaborado por economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Casi la mitad de los nuevo empleos fueron creados por pequeñas empresas.

En cuanto a los sectores de actividad, además de la salud y la educación, que siguen siendo los principales proveedores de empleo en Estados Unidos, el transporte, el comercio y la logística registraron un marcado aumento de las contrataciones, seguidos por el sector de los servicios a las empresas.

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