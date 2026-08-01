Las defensas ucranianas neutralizaron dos misiles y 154 drones rusos la pasada noche

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Berlín, 1 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado que, de los 35 misiles y 185 drones que Rusia lanzó durante la noche, las defensas han conseguido neutralizar dos misiles y 154 dispositivos aéreos no tripulados.

Según su parte matinal, Rusia lanzó cuatro misiles antibuque Zircon/Onyx; 27 misiles balísticos Iskander-M/S-400; dos misiles antiradar Kh-31 y dos misiles teledirigidos Kh-59/69.

Además, despegaron de territorio ruso y de regiones ucranianas ocupadas 185 drones de ataque tipo Shahed (incluidos modelos a reactor), Gerbera e Italmas; así como drones merodeadores Banderol y drones réplica Parody.

«El objetivo principal del ataque fue la región de Kiev. También fueron atacadas las regiones de Dnipropetrovsk, Sumi, Járkov y Poltava», señaló el parte.

En total, pudieron ser suprimidos dos misiles, un Iskander-M/S-400 y un Kh-59/69, así como 154 drones de diferentes tipos.

«Según informaciones preliminares, cuatro misiles antibuque y 26 misiles balísticos hicieron impacto, así como 23 drones de ataque, en 21 emplazamientos y cayeron fragmentos de objetos derribados en dos emplazamientos. Además, tres misiles no alcanzaron sus objetivos», resumió la institución castrense.

En Kiev, el ataque ruso provocó al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, en siete distritos distintos, y causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo y la Embajada de Lituania.

Por otro lado, en Poltava (centro), las autoridades regionales informaron de que los rusos habían golpeado una infraestructura esencial y una terminal logística . EFE

cph/alf

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