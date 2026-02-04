Las detenciones arbitrarias continuaron en Bangladés tras la caída de Hasina, según HRW

Nueva Delhi, 4 feb (EFE).- Las detenciones arbitrarias y los arrestos masivos han continuado teniendo lugar en Bangladés tras la caída del Gobierno de Sheikh Hasina en agosto de 2024 y durante el Ejecutivo interino de Muhammad Yunus, según un informe de la organización Human Rights Watch.

«Las detenciones arbitrarias y con motivación política, que se habían arraigado bajo el gobierno de la Liga Awami (de Sheikh Hasina) se encuentran bajo custodia como sospechosos de asesinato, detenidos sin juicio y a quienes se les niega rutinariamente la libertad bajo fianza», dijo HRW en su informe global, publicado este miércoles, pero referido a eventos ocurridos en 2025.

La organización denuncia que cientos de miembros de la Liga Awami y de simpatizantes de la ex primera ministra Hasina, que dimitió en agosto de 2024 tras una oleada de protestas en Bangladés, permanecen detenidos.

Según HRW, al menos 8.600 personas fueron detenidas el 8 de febrero de 2025 durante una campaña que se denominó «Operación Caza del Diablo».

No obstante, la organización estima que es posible que muchas más personas hayan sido arrestadas en Bangladés en virtud de la ley de poderes especiales y de la ley antiterrorista, utilizadas durante el Gobierno de la Liga Awami.

Sheikh Hasina gobernó ininterrumpidamente Bangladés durante 15 años hasta su salida forzada de Daca en agosto de 2024 tras unas protestas que fueron duramente reprimidas y en las que 1.400 personas, según Naciones Unidas.

Las manifestaciones contra Hasina y la Liga Awami fueron inicialmente pacíficas y estuvieron protagonizadas por estudiantes.

Tras su caída, Bangladés empezó a ser gobernado por un ejecutivo interino que lidera el Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

El Gobierno de Yunus ha convocado elecciones generales en Bangladés para el próximo 12 de febrero.

Los comicios se celebrarán en un ambiente de tensión en este país, marcado por protestas puntuales.

En noviembre, Hasina, que permanece huida en la India desde su desalojo del poder, fue condenada a pena de muerte por un tribunal local. EFE

