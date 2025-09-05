Las Dragonas del Independiente del Valle llegan a la final de la Superliga de Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- Las Dragonas de Independiente del Valle son las primeras finalistas de la Superliga Femenina de Ecuador, que también dará acceso a la Copa Libertadores, que acogerá Argentna en octubre próximo.

Liga de Quito y Barcelona jugarán este sábado el partido de vuelta de la llave que aventaja Liga, que se impuso en la ida por 0-2

El cuadro del Valle, actual campeón de la competición, tendrá la opción de revalidar el título tras eliminar en las semifinales del torneo a la Universidad Católico y mantenerse invicto hasta ahora en la actual temporada.

Las Dragonas se enfrentarán al equipo vencedor de la otra semifinales que enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona, de Guayaquil.

En el partido de ida, el cuadro del Valle ganó por 0-1 a domicilio de la Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa y en la vuelta de este viernes, se impuso por 2-0.

Nicole Charcopa, al minuto 46, y Mary Guerra, a los 62, anotaron los goles para el equipo dirigido por el colombiano Gustavo Pineda, que el año pasado logró con las Dragonas el título de la Superliga Femenina en la final contra el Barcelona.

La Católica, dirigida por la argentina Daniela Díaz, disfrutó de sendas ocasiones para convertir en el partido de este viernes, pero la portera Katya Mendoza, de las Dragonas, mostró un gran nivel en el cuidado de su arco para llevar a las Dragonas a su cuarta final local.

La final del torneo se disputará con partidos de ida y vuelta los días 13 y 20 de septiembre, en los que las Dragonas comenzarán de visitante.

Tras el reciente sorteo para la fase de grupos de la Libertadores Femenina en Argentina, el campeón de la Superliga Femenina de Ecuador 2025 irá al Grupo A conformado por Corinthians, de Brasil; Always Ready, de Bolivia; y el representante 2 de Colombia. EFE

