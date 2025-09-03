The Swiss voice in the world since 1935

Las fuerzas de Somalia matan a un alto responsable del grupo yihadista Al Shabab

Nairobi, 3 sep (EFE).- Un alto mando que se encargaba en la zona central de Somalia de los servicios de inteligencia del grupo yihadista Al Shabab, afiliado a la red de Al Qaeda, fue abatido por las fuerzas somalís con la ayuda de sus socios internacionales, informaron este miércoles las autoridades.

Según detalló en un comunicado la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia, el terrorista, llamado Hussein Abdullahi Dalab y conocido por el alias de Amir, murió en una emboscada en la aldea de Show, en la región de Hiran, que forma parte del estado central de Hirshabelle.

Las informaciones de la NISA señalan que Dalab estuvo implicado en varios ataques terroristas en esa zona del país, con decenas de civiles y responsables gubernamentales asesinados.

«Esta operación es parte de los esfuerzos continuos para eliminar a los líderes terroristas y debilitar la capacidad operativa de Al Shabab», aseveró la NISA.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

