Las ganancias del Banco do Brasil se reducen un 40 % en el primer semestre

Río de Janeiro, 14 ago (EFE).- El Banco do Brasil, mayor entidad financiera del país y de control público, informó este jueves que obtuvo en el primer semestre un beneficio neto ajustado de 11.200 millones de reales (2.074 millones de dólares), un 40 % inferior al registrado en el mismo periodo de 2024.

Según el balance financiero divulgado al mercado, el beneficio neto contable de la entidad, es decir el que no tiene en cuenta los efectos extraordinarios, se redujo un 44,7 %, hasta 9.807 millones de reales (unos 1.816 millones de dólares) en el primer semestre.

El margen bruto cayó un 4,6 % hasta los 48.900 millones de reales (9.055 millones de dólares), por el aumento de los costos de captación comercial y el crecimiento del 12 % en el saldo promedio de captaciones. En contraste, los ingresos por operaciones de crédito crecieron 26,5 %, impulsados por la expansión de la cartera. EFE

