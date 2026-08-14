Las grandes empresas alemanas ganan como nunca antes pero despiden a empleados

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Fráncfort (Alemania), 14 ago (EFE).- Las grandes empresas alemanas ganaron en el segundo trimestre como nunca antes, pese a la guerra en Irán y los aranceles de EEUU, pero despiden a miles de empleados.

Las 40 empresas que cotizan en el índice DAX, el selectivo de la Bolsa de Fráncfort, aumentaron el beneficio operativo (Ebit) en el segundo trimestre un 16 % (7.000 millones de euros) respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta el récord de 52.600 millones de euros, según refleja un estudio de la asesora y auditora EY.

Esta cantidad representa un máximo para un segundo trimestre del año y un 10 % más que el máximo hasta ahora de 2024.

Asimismo, la facturación de las empresas que cotizan en el DAX 40 aumentó en el segundo trimestre un 4,6 % (casi 20.500 millones de euros), hasta el récord de 463.000 millones de euros.

Pese a ello las grandes empresas alemanas recortaron un 1,2 % de los empleos (41.000 puestos de trabajo), hasta 3,49 millones de empleos, sobre todo en el sector automovilístico, según cifras de EY.

¿Por qué?

«Las primeras impresiones pueden ser engañosas», dice la auditora EY.

Unos pocos sectores, que se benefician de la coyuntura actual, son los que impulsan el crecimiento de la facturación y de los beneficios de las grandes empresas alemanas.

Estos son los sectores de defensa, los que tienen que ver con el auge mundial de la inteligencia artificial y los centros de datos y las empresas químicas, que pudieron aumentar los precios debido a las tensiones en Oriente Medio y la consiguiente escasez de suministros en Asia.

Por ejemplo, la química BASF aumentó su beneficio operativo un 137 %.

Sin embargo, la tendencia en el sector automovilístico es la contraria.

Las automovilísticas alemanas que cotizan en el DAX 40 redujeron en el segundo trimestre la facturación un 1,2 % y el beneficio operativo un 12 %.

El fabricante de la gama alta BMW sufrió la mayor caída del beneficio operativo (-39 %).

La debilidad de los mercados, la competencia de China, el exceso de capacidad y la costosa transición a la movilidad eléctrica presionan los resultados de los fabricantes automovilísticos y proveedores de componentes.

La industria automovilística alemana redujo un 5,2 % de empleos, 40.000 empleos, en el segundo trimestre, y seguirá recortando puestos de trabajo, prevé EY.

La industria automovilística alemana sufre la mayor destrucción de empleo desde 2005, con una pérdida de 42.300 de puestos de trabajo en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2025, según la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.

Se mantienen los problemas estructurales de las empresas alemanas

«Quien se fije únicamente en las cifras récord podría pensar que la crisis ha terminado, pero ocurre todo lo contrario», comentó el presidente del consejo de administración de EY, Henrik Ahlers.

La demanda sigue siendo débil en Alemania y el crecimiento de los beneficios y los ingresos se produce principalmente en el extranjero, según Ahlers.

Los problemas estructurales de muchas de las principales empresas alemanas no están resueltos.

«El reciente aumento de los beneficios se debe en gran medida a factores externos extraordinarios, no a una nueva ventaja competitiva. Pueden desaparecer tan rápido como aparecieron», dijo el socio director de la unidad de negocio de Auditoría de EY en Alemania, Jan Brorhilker.

En las empresas alemanas se mantienen los problemas estructurales como aparatos administrativos excesivamente grandes, una alta vulnerabilidad a las crisis geopolíticas y una nueva ola de aranceles y proteccionismo, así como los costes excesivamente altos en Alemania.

La empresa de armamento Rheinmetall es la que tuvo un mayor crecimiento de la facturación (+69 %), seguida del fabricante de aviones Airbus (+28 %).

De las 40 empresas del selectivo de la Bolsa de Fráncfort, 29 aumentaron el beneficio operativo y 11 lo redujeron.

El sector financiero de bancos y aseguradoras mejoró el beneficio operativo un 10 %, hasta el récord de 13.500 millones de euros, gracias a los elevados tipos de interés, menos reclamaciones para las aseguradoras y una volatilidad del mercado elevada.

Las empresas alemanas con mayor volumen de negocios son Volkswagen (82.000 millones de euros), la aseguradora Allianz (46.000 millones de euro), Mercedes-Benz (32.000 millones de euros) y BMW (31.000 millones de euros).

Las empresas alemanas con mayor beneficio fueron Deutsche Telekom (6.900 millones de euros), Allianz (4.900 millones de euros), Volkswagen (3.500 millones de euros) y Siemens (3.400 millones de euros). EFE

aia/jlp