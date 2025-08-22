Las partes libias del oeste y este aplauden el plan de la ONU para poner fin a la crisis

Argel, 22 ago (EFE).- Los Ejecutivos del oeste y este de Libia, además del Consejo Presidencial, aplaudieron este viernes la hoja de ruta presentada ayer por la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, ante el Consejo de Seguridad, que plantea que la transición hacia instituciones democráticas y unitarias en el país magrebí podría lograrse en un plazo de 18 meses.

Este jueves, Tetteh presentó un plan en el que prevé crear marco electoral para celebrar comicios presidenciales y legislativos, formar un gobierno unificado y convocar un diálogo nacional» en un plazo máximo de un año y medio, «siempre que se cumplan ciertas condiciones».

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli y liderado por Abdelhamid Dbeiba, expresó su apoyo al plan de transición de la ONU y lo consideró como «un paso en el buen camino».

Dbeiba mostró, a través de un comunicado, su confianza en los libios y dijo que el pueblo «no permitirá continuar el círculo vicioso de transiciones» y que espera «el apoyo del Consejo de Seguridad del proceso electoral».

Mientras, el Gobierno paralelo del este con sede en Bengasi -Ejecutivo tutelado por el poderoso mariscal Jalifa Haftar- aprobó la hoja de ruta y destacó, principalmente, «la importancia de formar un poder ejecutivo nuevo y unitario de todo el territorio libio», informó en una nota.

El Ejecutivo del este expresó su voluntad de «cooperar» con «todas las partes nacionales e internacionales» para «servir» al país y conservar su soberanía y estabilidad.

Por su parte, Mohamed Menfi, el presidente del Consejo Presidencial libio aplaudió los esfuerzos de Tetteh en «leer de manera precisa el panorama libio», además de «establecer un calendario claro», escribió en su red X.

La UNSMIL informó que vigilará cualquier tentativa que pueda impedir la ejecución de su plan, y señaló la posibilidad de recurrir al Consejo de Seguridad para dictar sanciones. EFE

