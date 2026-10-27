Las principales cifras de las elecciones legislativas de mitad de mandato en EEUU

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El 3 de noviembre cerca de 250 millones de electores en Estados Unidos serán llamados a decidir la próxima mayoría en el Congreso, en las elecciones de mitad de mandato.

Organizadas dos años después de las presidenciales, estos comicios legislativos conocidos como «midterms» se convierten tradicionalmente en un referéndum sobre el ocupante de la Casa Blanca, y muy rara vez en su favor.

– 435 diputados y 35 senadores –

En Estados Unidos, un mandato de representante (diputado) dura dos años. Por lo tanto, el conjunto de los 435 escaños de la Cámara de Representantes se volverá a someter a votación el 3 de noviembre.

En 2024, los republicanos habían obtenido una mayoría de cinco escaños. Los demócratas solo necesitan hacer bascular algunos distritos para recuperar el control de la cámara baja.

En 2018, durante las «midterms» de su primer mandato, Donald Trump y los republicanos perdieron 41 escaños. En 2022, el presidente Joe Biden y los demócratas perdieron 9.

Los senadores, por su parte, son elegidos por seis años y un tercio de ellos se renueva cada dos años. De los 100 escaños del Senado, 35 se decidirán el 3 de noviembre.

El partido de Donald Trump cuenta actualmente con 53 senadores, pero la oposición demócrata alberga la esperanza de dar un vuelco y lograr los cuatro escaños necesarios para la mayoría.

El mandato de los nuevos electos al Congreso comenzará el 3 de enero.

También están en juego 36 cargos de gobernador en todo el país.

Los Estados organizarán también 145 referendos, sobre temas que van desde el derecho al aborto hasta una reforma del impuesto sobre la renta.

– 11 puntos de diferencia –

Una encuesta realizada recientemente por el Siena College para el New York Times otorga una ventaja de 11 puntos a escala nacional a los candidatos demócratas frente a los republicanos, entre las personas ya inscritas en las listas electorales.

Según la misma encuesta, solo el 21% de las personas interrogadas considera que las condiciones económicas actuales en Estados Unidos son «buenas» o «excelentes», mientras que el 53% las estima «mediocres».

Solamente el 37% tiene buena opinión de la gestión de Trump, según el promedio de las encuestas recopiladas por el experto Nate Silver, frente a más del 60% de opiniones desfavorables.

A una semana de la votación, el sitio especializado Decision Desk HQ concede un 79% de probabilidades a los demócratas de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y un 57% de probabilidades en el Senado.

– 11.600 millones de dólares –

El dinero es la principal baza en la política estadounidense, y 2026 no es la excepción: según la agencia AdImpact, los partidos y candidatos se gastarán en total unos 11.600 millones de dólares en publicidad.

Una cifra muy por encima de los 8.900 millones de 2022, e incluso superior al total de 2024, año de elección presidencial.

bur-jz/mr

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