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Lecornu reconoce que angustia estudiantil «no surge de la nada» y promete dar respuestas

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París, 7 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este miércoles que la angustia y el malestar de los jóvenes «no surge de la nada» y se comprometió a presentar las primeras decisiones del gobierno en respuesta a las demandas de los estudiantes de secundaria «a finales de octubre».

En una comparecencia desde la sede del Gobierno, Lecornu afirmó que «la ira de los jóvenes no surge de la nada» y que «nadie puede permanecer indiferente ante sus inquietudes», expresadas con bloqueos de centros escolares y manifestaciones en los últimos días para pedir mas recursos educativos.

«Eran niños o estaban entrando en la adolescencia durante la pandemia, les pedimos que hicieran un esfuerzo considerable, desde entonces han visto guerras, el cambio climático, a veces a sus seres queridos en dificultades», aseguró el jefe de gobierno francés, quien pese a esas «inquietudes» les pidió que «elijan su rumbo y miren al futuro con confianza». EFE

cat/av

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