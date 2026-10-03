Letonia vota con un ojo en Rusia y otro en el coste de la vida

afp_tickers

Compartir

3 minutos

Letonia vota este sábado en unas elecciones legislativas condicionadas por el coste de la vida y las preocupación que genera la vecina Rusia, aunque se espera que el país mantenga su orientación proeuropea y proucraniana.

Cuatro años y medio después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, la seguridad domina los debates. El país báltico, miembro de la OTAN y la UE desde 2004, considera a Rusia como la principal amenaza a su existencia y ha aumentado considerablemente su gasto militar, a cerca de un 5% de su PIB.

La mayoría de formaciones susceptibles de entrar en el Parlamento apoya el reforzamiento de los medios militares del país y el mantenimiento de la ayuda a Kiev.

Pero en la campaña también ha tenido un espacio importante la economía (por el alza del coste de la vida y los bajos solarios) y el declive demográfico.

En este contexto, la Lista Unida (centroderecha) del actual primer ministro, Andris Kulbergs, encabeza la pugna con más de un 14% de intención de voto, según un sondeo del instituto SKDS.

Su coalición podría salir debilitada ante la emergencia de partidos populistas, que ganaron terreno centrándose en las cuestiones económicas en este país de 1,8 millones de habitantes.

La coalición de gobierno actual incluye también a los partidos Nueva Unidad, Alianza Nacional y Unión de Verdes y Granjeros. Según los sondeos, es improbable que se mantenga en su actual forma después de la votación.

La principal novedad de la campaña es el ascenso del partido populista Poder Soberano, dirigido por Julija Stepaņenko, y al que los sondeos dan un 9% de intención de voto. De cumplirse el pronóstico podría tener la segunda mayor bancada del Parlamento unicameral, que cuenta con 100 escaños.

Sus detractores lo consideran como un partido prorruso. La formación ha criticado la ayuda a Ucrania y el aumento del gasto militar, y priorizado las dificultades económicas del país, que figura como el más modesto de las tres repúblicas bálticas.

No obstante, es improbable que entre en un futuro gobierno porque los demás partidos descartan trabajar con ellos.

Quien sí podría tener un rol importante en la conformación del futuro gobierno es la formación populista Letonia Primero, dirigida por el empresario Ainars Slesers, habitualmente comparado con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Otra variable es la mutación del voto de la población rusófona, que durante mucho tiempo estuvo concentrado en torno al partido Armonía, desaparecido del Parlamento en 2022. Buena parte de este electorado vota ahora en función de criterios económicos y sociales, sobre todo en favor de partidos de corte populista.

Los primeros resultados de los comicios se esperan la noche del sábado.

bo/sw/gab/avl

Los preferidos del público Los más discutidos