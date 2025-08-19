Letonia y Estonia reiteran voluntad de enviar soldados a Ucrania en caso de acuerdo de paz

2 minutos

Riga, 19 ago (EFE).- Letonia y Estonia reiteraron este martes su voluntad de enviar a soldados a Ucrania como parte de unas posibles garantías de seguridad para respaldar un acuerdo de paz con Rusia, si Moscú se aviene a permitir la presencia de tropas de la OTAN en el país invadido.

El papel de Letonia a la hora de garantizar un alto el fuego o un acuerdo de paz a largo plazo consistiría en enviar instructores militares para adiestrar a soldados ucranianos en el uso del armamento y los vehículos donados, afirmó la primera ministra letona, Evika Silina, en una rueda de prensa en Riga.

La primera ministra reiteró con ello la posición de su Gobierno, después de que la cumbre de este lunes en Washinton entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos reavivase el debate sobre las garantías de seguridad para Ucrania.

«Nuestras botas sobre el terreno serían soldados entrenando a soldados ucranianos», afirmó Silina, haciéndose eco de las declaraciones del primer ministro estonio, Kristen Michal, que escribió este martes en X que «Estonia está lista para contribuir con botas sobre el terreno» a cualquier iniciativa de seguridad en Ucrania.

También la vecina Lituania había repetido el pasado fin de semana, antes de la reunión en Washington, que estaba dispuesta a enviar a Ucrania a cierto número de efectivos, de manera similar a sus contribuciones pasadas a la misión de paz de la OTAN en Afganistán.

Los tres países bálticos, miembros de la OTAN y fronterizos con Rusia y Bielorrusia, ya han enfatizado en el pasado, a pesar de su pequeño número de habitantes y de fuerzas militares, que están comprometidos a preservar cualquier acuerdo de paz que alcancen Kiev y Moscú.

Tras hablar el martes con otros líderes europeos tras la reunión del lunes en Washington, Silina señaló que se ha visto alentada por el respaldo de EE. UU. a unas posibles garantías de seguridad para Ucrania.

«Es bueno que Estados Unidos esté dispuesto a hablar sobre garantías de seguridad. Antes de esto, no estaba claro si estaban dispuestos a implicarse. Ahora está claro que están abiertos a participar en esta conversación», dijo la primera ministra letona.

Desde su independencia de la Unión Soviética, Letonia y sus vecinos bálticos han participado en misiones internacionales de paz en Bosnia, Irak, Afganistán y Kosovo. EFE

