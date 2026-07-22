Liberan al corresponsal de DW en Turquía detenido por mensajes en redes sociales

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Estambul, 22 jul (EFE).- El periodista turco Alican Uludağ, corresponsal de la emisora alemana DW en Turquía, detenido la víspera bajo la acusación de difundir información falsa en redes sociales, fue puesto en libertad con cargos este miércoles, informó la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

Uludağ fue detenido bajo los cargos de «incitar al odio o desprecio del pueblo» y de «difundir informaciones engañosas» en su cuenta de la red X, aunque no se ha especificado a qué mensaje concreto se refiere la acusación.

El periodista deberá ir a firmar a comisaría cuatro días a la semana y no podrá viajar al extranjero mientras se instruya el caso, indica el digital Bianet.

Uludağ ya había sido detenido y enviado a prisión preventiva por acusaciones similares en febrero pasado, pero fue puesto en libertad provisional en la primera vista del juicio, en mayo pasado, tras 90 días entre rejas.

Al ser liberado hoy, el reportero denunció que los órganos judiciales habían difundido su detención, incluidas fotos policiales, a los medios afines al Gobierno mientras él aún estaba camino del juzgado.

«La presunción de inocencia no se considera. Se lanza una campaña de opinión pública para hacer aparecer a la persona como culpable. La prisión preventiva se ha convertido en la norma, la puesta en libertad en algo excepcional», dijo Uludağ a Bianet. EFE

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